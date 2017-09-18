



В Валдае прошла первая кампанологическая школа–семинар и третья научно-практическая конференция «Колокольная коллекция» Юрий Левиков



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В Валдае два дня звучали колокола. Здесь прошла первая кампанологическая школа–семинар и уже третья по счету научно-практическая конференция «Колокольная коллекция. Вопросы комплектования, описания, хранения и экспонирования».

В конференц-зале Музейного колокольного центра обсуждали уникальность звучания благовестников Ростова и кижские колокольные звоны, рассказывали о колокольчиках шведских мастеров и о карильонной музыке. Самого слова «карильон» в русском языке еще лет 15 назад просто не существовало, а между тем, первый западноевропейский музыкальный инструмент, состоящий из набора колоколов привез в Россию еще Петр Первый. Во время конференции Йозеф Виллем Хаазен, профессор кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского университета рассказывал, что колокола карильона должны быть идеально настроены, чтобы показывать не ритм, а настоящую музыку.

В Валдайском колокольном центре своего карильона нет, но на время конференции его специально сюда доставили. Увеличилось и число других новинок для экспозиции. Среди последних поступлений - реплики индейских колокольчиков, колотень из Юго-Восточной Азии, коровьи ботала отечественные и венгерские и редкости прямиком с острова свободы Кубы.

А это – пробитый пулями во время войны поддужный колокольчик, как сохранился – непонятно, теперь это тоже экспонат в коллекции музея. И еще неимоверно редкий экземпляр с необычным названием и большими возможностями - не совсем колокол, скорее музыкальный инструмент, напоминающий огромный бубенчик.

Апофеозом колокольных дней стало открытие памятника кузнецам и колокололитейщикам Валдая. 5 раз менялся эскиз, в итоге перед зрителями предстала огромная подкова, вместо гвоздей – 9 поддужных колокольчиков (по числу валдайских династий, производивших в свое время эти музыкальные инструменты), а в центре – огромная наковальня и тоже колокол на ней.

После открытия памятника возле него еще долго фотографировались все желающие, вероятно, теперь этот уютный уголок станет визитной карточкой Валдая, а третье воскресенье отныне официально объявили Днем Колокольной славы Валдая.



