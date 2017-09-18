



Представители московской компании «Моторика» передали новгородским детям–инвалидам бионические протезы



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В Великом Новгороде в региональном отделении Фонда Социального страхования представители московской компании «Моторика» передали новгородским детям–инвалидам бионические протезы кистей и предплечья. Отметим, что это новейшие разработки российских ученых, работающих в сфере медицинских кибернетических технологий в реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями.

в области на учете в фонде Социального страхования находится две с половиной тысячи детей, имеющих ту или иную группу инвалидности. Заявок на получение технических средств реабилитации поступило около восьмисот. Компания «Моторика» в Новгородскую область пришла в апреле этого года и уже помогла маленькому жителю Хвойнинского района Аркадию Захарову. Теперь протезы верхних конечностей, сделанные по самым современным технологиям, появились еще у двух новгородцев, причем эксклюзивные - по просьбе семиклассника Константина Малова его новые руки украшены символикой любимого ВДВ.

Стоимость такого современного протеза - 110 тысяч рублей. Преимущества разработки отечественных ученых в том, что она в десять раз дешевле зарубежных аналогов, легче по весу и проста для управления. Семья ребенка-инвалида получает техническое средство реабилитации бесплатно, за счет средств Фонда социального страхования. Разработчики готовы и дальше работать в Новгородской области.





