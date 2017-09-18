



Четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в Поддорье



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Четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в Поддорье. В их числе трое маленьких детей. Пожарные были на месте спустя всего несколько минут после сообщения о возгорании, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

На месте трагедии работают психологи и следователи следственного комитета. По факту гибели детей региональное следственное управление возбудило уголовное дело.



