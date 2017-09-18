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|Четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в Поддорье
Четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в Поддорье. В их числе трое маленьких детей. Пожарные были на месте спустя всего несколько минут после сообщения о возгорании, но, к сожалению, было уже слишком поздно.
На месте трагедии работают психологи и следователи следственного комитета. По факту гибели детей региональное следственное управление возбудило уголовное дело.
|18.09.2017 17:37
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