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НОВОСТИ | Происшествия


Сотрудники МЧС и полицейские оцепили несколько торговых центров и гостиниц, в которых поступило сообщение о заминировании
Олеся Иванова
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Атака телефонных террористов. В Великом Новгороде эвакуируют постояльцев гостиниц, посетителей торговых и физкультурных центров. Первое сообщение о заминировании детского сада в поселке Сырково поступило на телефон днем, а уже вечером сотрудники МЧС, полиции и других силовых структур работали по меньшей мере на 15 объектах.
Что это - продолжение волны звонков о якобы заложенных бомбах, которая на минувшей недели прокатилась по всем крупным городам России или чей-то глупый розыгрыш, еще предстоит выяснить. Пока же сотрудники МЧС, полицейские и силовые структуры поднимают по тревоге личный состав и вводят в рабочий режим резервную технику. Никогда еще в Великом Новгороде не минировали сразу такое число объектов.
По данным МЧС, звонки о якобы заложенных бомбах поступили в торговые центры «Феникс», «Барк», «Мармелад», «Волна», «Русь», а также гостиницы «Волхов», «Акрон» и «Park Inn». В социальной сети «Вконтакте» очевидцы пишут и о проверке торгового центра «Фобос», рынка «Восточный» и гостиницы «Интурист». Всего атаке подверглись не менее 15 объектов. Из-за работы оперативных служб на месте массовых эвакуаций в городе образовались нешуточные пробки. Сотрудники ДПС ограничили движение на улицах Ломоносова и Великая, автомобилисты, а если учесть что, что все происходящее началось в час пик, часами не могли добраться до дома. В неприятную ситуацию попали и постояльцы гостиниц, сейчас МЧС решает вопрос об их размещении.
В МЧС пока готовы делать выводы, в ближайшее время все телефонные звонки о минированиях, поступившие непосредственно на объекты, (если, конечно, таковые записывались) будут изучать следователи региональной полиции. Добавим, что на прошлой неделе, в нескольких регионах России были зафиксированы сотни звонков о якобы заложенных бомбах в торговых центрах, школах, вузах. По данным федеральных СМИ, государство уже потратило 300 миллионов рублей на эвакуацию людей. Ущерб посчитали в МВД, где в понедельник прошло закрытое совещание на тему «минирования».
18.09.2017 20:43 











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