



В Великом Новгороде открылась научная конференция «Всемирное наследие ЮНЕСКО» Юрий Левиков



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Конференция приурочена к 25-летнему юбилею с момента включения исторических памятников Великого Новгорода и его окрестностей в список Всемирного наследия.

В 1992 году 37 уникальных исторических памятников архитектурных ансамблей Новгорода и окрестностей, как единый объект, были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С одной стороны это привлекло дополнительное внимание к древностям, с другой - наложило дополнительные обязательство по сохранению старины. Избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время открытия конференции отметил огромный труд реставраторов по спасению многих объектов и подчеркнул, что история и культура Великого Новгорода, родины России, – это безусловный приоритет.

Требования ЮНЕСКО по сохранению памятников постепенно ужесточаются, и, как подчеркивали выступающие, приходится соответствовать международным нормам. Порой сделать это непросто, но в целом - реально.

: Впрочем, даже во время открытия конференции обозначилось некоторое расхождение во взглядах у ее участников. Тот же культурный слой – объект под защитой ЮНЕСКО, потому мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, как крепкий хозяйственник, посетовал, что без раскопок дом не поставить. А археологи, в свою очередь, еще раз подчеркнули уникальность нашего города.

Предполагается, что конференция продлится 3 дня, участники будут работать по секциям – обсудят вопросы археологии, сохранение памятников архитектуры и монументальной живописи, а также деревянного зодчества.



