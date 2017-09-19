Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде открылась научная конференция «Всемирное наследие ЮНЕСКО»
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Конференция приурочена к 25-летнему юбилею с момента включения исторических памятников Великого Новгорода и его окрестностей в список Всемирного наследия.
В 1992 году 37 уникальных исторических памятников архитектурных ансамблей Новгорода и окрестностей, как единый объект, были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С одной стороны это привлекло дополнительное внимание к древностям, с другой - наложило дополнительные обязательство по сохранению старины. Избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время открытия конференции отметил огромный труд реставраторов по спасению многих объектов и подчеркнул, что история и культура Великого Новгорода, родины России, – это безусловный приоритет.
Требования ЮНЕСКО по сохранению памятников постепенно ужесточаются, и, как подчеркивали выступающие, приходится соответствовать международным нормам. Порой сделать это непросто, но в целом - реально.
: Впрочем, даже во время открытия конференции обозначилось некоторое расхождение во взглядах у ее участников. Тот же культурный слой – объект под защитой ЮНЕСКО, потому мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, как крепкий хозяйственник, посетовал, что без раскопок дом не поставить. А археологи, в свою очередь, еще раз подчеркнули уникальность нашего города.
Предполагается, что конференция продлится 3 дня, участники будут работать по секциям – обсудят вопросы археологии, сохранение памятников архитектуры и монументальной живописи, а также деревянного зодчества.

19.09.2017 17:26 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.