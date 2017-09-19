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В Поддорском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации
Ирина Демендеева
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Избранный губернатор Андрей Никитин побывал в Поддорье, где объявлен режим чрезвычайного положения. Глава региона посетил наиболее пострадавшие от стихии объекты. Среди них – частные дома. Их крыши губернатор распорядился привести в порядок уже к завтрашнему дню. Администрации района поручено сформировать список пострадавших и подготовить предложения по материальной помощи. Местные власти пообещали, что соответствующие сметы будут готовы уже завтра. Губернатор пообещал помощь правительства.
Новгородские синоптики предполагают, что жители Поддорья стали свидетелями смерча. Это явление в нашем регионе встречается нечасто, но 18 сентября для его возникновения в южном циклоне были подходящие условия. Напомним, более 100 человек остались без электричества из-за ураганного ветра в Поддорском районе. Были повреждены 4 социальных объекта и 19 частных домов, повалены десятки деревьев.
Считанные минуты и ухоженный участок Василия Алексеева стал выглядеть как полуразрушенный склад. Крыша на доме осталась местами, повсюду - доски и осколки шифера. Ураганный ветер в Поддорье легко вырывал с корнем десятилетние березы и ели. А на улице Полевой к семье Михайловых залетела крыша соседнего здания.
Ребенка сразу госпитализировали в Великий Новгород. По предварительной информации, с малышкой все в порядке, что иначе как чудом не назовешь - оконные рамы, кирпичи и деревянные доски влетели прямо в те комнаты, где были дети.
Серьезно пострадало и здание школы. К счастью, занятия к тому времени уже закончились.
Кроме кровли школа также лишилась 12 стеклопакетов. Занятия там, понятно, были отменены. Сейчас решается вопрос о проведении уроков в других зданиях. Думает сейчас, где разместить детей и руководство детского сада. Ураган разбушевался во время тихого часа. Когда мимо окна пролетела беседка, заведующая приняла решение эвакуировать ребят.
Когда смерч закончился, стало понятно – детский сад нужно закрывать. Одна часть крыши здания стала съезжать, а другая улетела на соседнюю улицу. Вечером руководство детского сада решало, стоит ли ее приносить обратно или менять кровлю полностью.

19.09.2017 17:34 











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