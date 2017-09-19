



В Великом Новгороде началась «Неделя конкуренции в России» Елена Пилосова



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В Великом Новгороде началась «Неделя конкуренции в России». Это масштабное мероприятие международного уровня ежегодно проводит Федеральная антимонопольная служба. Обсудить вопросы взаимного сотрудничества на координационном комитете собрались и представители стран БРИКС.

Координационный комитет БРИКС по антимонопольной политике был создан год назад, в сентябре 2016-го, тогда состоялось и первое его заседание. Эта встреча уже третья по счету. Проблемы, которые регулярно поднимаются здесь, касаются производства лекарств, топливно-энергетического комплекса, автопрома. Одни из главных вопросов обсуждения – конкуренция на продовольственном рынке.

Как пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов, сегодня в этой индустрии действуют около пяти транснациональных компаний, которые полностью монополизировали рынок семян, а также удобрений для их производства. Это ставит фермеров разных стран в полную зависимость от данных компаний. Как правильно применить к ним антимонопольное законодательство сегодня и предстояло обсудить представителям стран БРИКС.

Пресечение деятельности международных картелей, сговоров на торгах, координация цен, совместное решение антимонопольных проблем. Всё это представители конкурентных ведомств России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и обсуждают на координационном совете. Ведь создание эффективных механизмов для здоровой конкуренции как раз и послужило основой для совместного сотрудничества. Как отмечают многие эксперты, сегодня «пятерка» стран БРИКС – это мощный экономический союз с большими возможностями.

Следующим, качественным шагом в развитии сотрудничества должно стать создание Аналитического центра БРИКС, который займется координацией конкурентной политики, сбором и анализом информации. К слову, эта тема сегодня на координационном комитете также была одной из приоритетных.





