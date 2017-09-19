Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде началась «Неделя конкуренции в России»
Елена Пилосова
Фото  Видео репортаж Видео
В Великом Новгороде началась «Неделя конкуренции в России». Это масштабное мероприятие международного уровня ежегодно проводит Федеральная антимонопольная служба. Обсудить вопросы взаимного сотрудничества на координационном комитете собрались и представители стран БРИКС.
Координационный комитет БРИКС по антимонопольной политике был создан год назад, в сентябре 2016-го, тогда состоялось и первое его заседание. Эта встреча уже третья по счету. Проблемы, которые регулярно поднимаются здесь, касаются производства лекарств, топливно-энергетического комплекса, автопрома. Одни из главных вопросов обсуждения – конкуренция на продовольственном рынке.
Как пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов, сегодня в этой индустрии действуют около пяти транснациональных компаний, которые полностью монополизировали рынок семян, а также удобрений для их производства. Это ставит фермеров разных стран в полную зависимость от данных компаний. Как правильно применить к ним антимонопольное законодательство сегодня и предстояло обсудить представителям стран БРИКС.
Пресечение деятельности международных картелей, сговоров на торгах, координация цен, совместное решение антимонопольных проблем. Всё это представители конкурентных ведомств России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и обсуждают на координационном совете. Ведь создание эффективных механизмов для здоровой конкуренции как раз и послужило основой для совместного сотрудничества. Как отмечают многие эксперты, сегодня «пятерка» стран БРИКС – это мощный экономический союз с большими возможностями.
Следующим, качественным шагом в развитии сотрудничества должно стать создание Аналитического центра БРИКС, который займется координацией конкурентной политики, сбором и анализом информации. К слову, эта тема сегодня на координационном комитете также была одной из приоритетных.
19.09.2017 17:48 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.