



Поисковики отряда «Рубин» передали родственникам останки гвардейца, погибшего на новгородской земле в годы Великой отечественной войны Анжелика Королева



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В зале Воинской Славы Великого Новгорода – все свои, включая человека, живущего за четыре с лишним тысячи километров отсюда. Председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения России» в Республике Алтай Александр Вилисов приехал забрать останки земляка, Василия Александровича Чендэкова, погибшего на Новгородской земле 1 марта 1942 года.

Останки сержанта Чендэкова найдены 19 августа в районе деревни Дубки Старорусского района. В этом сезоне там работал новгородский отряд «Рубин» поисковой экспедиции «Долина» памяти Николая Орлова. Сезон оказался продуктивным, ребята успели поднять 46 бойцов, имена 14-ти из них (благодаря медальонам и вещам) восстановлены. У двоих, включая Василия Александровича Чендэкова, уже отыскались родные.

Родню бойца Василия Чендэкова, призывавшегося в ряды Красной Армии из Якутской АССР, семью которого, по указанному им самим адресу нужно было искать в Новосибирской области, удалось разыскать алтайским поисковикам. В селе Шебалино, на малой Родине красноармейца.

Василий Чендэков станет 12-ым за 3 года алтайцем, останки которого, наконец, вернутся домой. Не первым – с Новгородской земли. Только в июле Александр Вилисов увез из Парфино останки еще одного земляка. Так что, пользуясь случаем, передает благодарности поисковикам, да и всем остальным новгородцам. Такие приветливые и отзывчивые люди, по его опыту, встречаются лишь на земле, которая многое пережила. О пережитом, в свою очередь, говорит и статистика, имеющаяся в распоряжении экспедиции «Долина»: за годы войны на Новгородской земле убито и пропало без вести более восьмисот пятидесяти тысяч красноармейцев, на воинских захоронениях и мемориалах упокоились немногим более половины из них. За 30 последних лет долинщики успели добавить к этим цифрам еще 127 тысяч 418 бойцов. На то, чтобы поднять остальных, уйдет еще несколько десятилетий поисковой работы.



