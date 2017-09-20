Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Поисковики отряда «Рубин» передали родственникам останки гвардейца, погибшего на новгородской земле в годы Великой отечественной войны
Анжелика Королева
Фото  Видео репортаж Видео
В зале Воинской Славы Великого Новгорода – все свои, включая человека, живущего за четыре с лишним тысячи километров отсюда. Председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения России» в Республике Алтай Александр Вилисов приехал забрать останки земляка, Василия Александровича Чендэкова, погибшего на Новгородской земле 1 марта 1942 года.
Останки сержанта Чендэкова найдены 19 августа в районе деревни Дубки Старорусского района. В этом сезоне там работал новгородский отряд «Рубин» поисковой экспедиции «Долина» памяти Николая Орлова. Сезон оказался продуктивным, ребята успели поднять 46 бойцов, имена 14-ти из них (благодаря медальонам и вещам) восстановлены. У двоих, включая Василия Александровича Чендэкова, уже отыскались родные.
Родню бойца Василия Чендэкова, призывавшегося в ряды Красной Армии из Якутской АССР, семью которого, по указанному им самим адресу нужно было искать в Новосибирской области, удалось разыскать алтайским поисковикам. В селе Шебалино, на малой Родине красноармейца.
Василий Чендэков станет 12-ым за 3 года алтайцем, останки которого, наконец, вернутся домой. Не первым – с Новгородской земли. Только в июле Александр Вилисов увез из Парфино останки еще одного земляка. Так что, пользуясь случаем, передает благодарности поисковикам, да и всем остальным новгородцам. Такие приветливые и отзывчивые люди, по его опыту, встречаются лишь на земле, которая многое пережила. О пережитом, в свою очередь, говорит и статистика, имеющаяся в распоряжении экспедиции «Долина»: за годы войны на Новгородской земле убито и пропало без вести более восьмисот пятидесяти тысяч красноармейцев, на воинских захоронениях и мемориалах упокоились немногим более половины из них. За 30 последних лет долинщики успели добавить к этим цифрам еще 127 тысяч 418 бойцов. На то, чтобы поднять остальных, уйдет еще несколько десятилетий поисковой работы.

20.09.2017 16:51 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.