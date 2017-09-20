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В Великом Новгороде продолжаются мероприятия в рамках Международной конференции «Неделя конкуренции в России»


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В Великом Новгороде продолжаются мероприятия в рамках Международной конференции «Неделя конкуренции в России». Напомним, ежегодно такие форумы организует Федеральная антимонопольная служба. Этот уже 8-ой по счету, участие в нем принимают представители антимонопольных служб из 40 стран мира. Главной же темой сегодняшней встречи стала конкурентная политика в эпоху цифровой экономики. Именно туда, по мнению собравшихся, сегодня уходят сговоры, картели и возникают монополисты. Компьютерные программы, приложения для смартфонов, базы данных - все это в 21 веке становится предметом купли-продажи.
Чтобы исправить ситуацию, считают в ФАСе, нужно в срочном порядке менять законодательство и нанимать на работу не просто чиновников, а хороших IT-специалистов. В числе мер, которые смогли бы защитить потребителя, антимонопольщики предлагают запретить создавать программы по навязыванию тех или иных товаров (эти предложения постоянно появляются при входе в Интернет), а также ограничить монополию на пользование базами данных. Иначе, знаменитое выражение: владеешь информацией – владеешь миром, приобретает совершенно иной смысл.

20.09.2017 16:58 











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