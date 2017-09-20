



Сотни сотрудников правоохранительных органов приняли участие в масштабной операции в городе Чудово



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Сотрудники прокуратуры совместно с полицией, Росгвардией и судебными приставами провели масштабную операцию в городе Чудово. Только бойцов спецподразделений было привлечено более двухсот человек. Понадобилась даже помощь из соседних регионов – подтянулся ОМОН главного управления МВД по Ленинградской области и Петербургу.

Картина для цыганского табора типичная. При появлении силовиков все представители национального меньшинства высыпали во дворы, вслед полетели проклятия и ругань, мужчины пытались провоцировать. Обыски одновременно проходят в Чудово, Боровичах и Великом Новгороде. Задержаны 9 подозреваемых.

Основанием послужило ухудшение криминогенной обстановки с 2014 года, и как следствие - рост преступности, связанный в основном с увеличением числа мошенничеств с использованием сайта «Авито».

По данным судебных приставов, в таборе около 19 незаконно возведенных домов. Не раз жильцов предупреждали, что недвижимость надо зарегистрировать. Специальная техника под надзором судебных приставов снесла несколько таких зданий.

Реакция хозяйки дома была, по крайней мере, странная. Вместо того, чтобы выносить вещи, она исполняла танцевальные па. Через несколько минут, после того, как электрики обесточили строение, и в ход пошла тяжелая техника.

Также в Чудово выявлены факты незаконного подключения к электрическим сетям. Энергетикам нанесен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело.



