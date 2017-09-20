



Владимир Путин провел встречу с избранными 10 сентября главами регионов, в которой принял участие Андрей Никитин



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Владимир Путин провел встречу с избранными 10 сентября главами регионов, в которой принял участие и руководитель Новгородской области Андрей Никитин. По мнению президента, в числе главных задач, которые стоят теперь перед избранными губернаторами, - оправдать ожидания граждан и сформировать новые команды в открытом и понятном режиме. Такая форма, как публичный отбор кандидатов для работы по различным направлениям деятельности, очень хорошо себя зарекомендовала, - отметил президент. Избранный губернатор Новгородской области кадровый вопрос заявил как приоритетный.

В ходе встречи глава государства поинтересовался у Андрея Никитина, как решается проблема наполняемости областного бюджета.



