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|Знатоки интеллектуального клуба «60 секунд» открыли фестиваль поклонников творчества великого Шекспира
|Аэлита Тошкина
В Великом Новгороде стартовал масштабный фестиваль «Шекспир жив», инициаторами которого выступили новгородский театр для детей и молодежи «Малый» и библиотечный Центр «Читай город». До ноября поклонники творчества Шекспира будут участвовать в разнообразных творческих состязаниях, посвященных жизни английского классика 16 века. А открыли трехмесячный марафон Шекспириады новгородские знатоки, члены интеллектуального клуба «60 секунд».
2 дня около четырехсот новгородских интеллектуалов, объединенных дружбой и знаниями в семьдесят команд интеллектуального клуба «60 секунд» сражаются за звание главных знатоков жизни и творчества великого английского драматурга 16 века. Организаторы не пожалели сил и фантазии, чтобы заразить шекспириадой новгородцев всех возрастов. За 3 месяца проведения фестиваля они станут и поэтами, и актерами, и певцами, а главное - зрителями. Кульминацией фестиваля станет премьера театра «Малый» - спектакль «Ромео и Джульетта».
А также будут танцы эпохи великого драматурга, стихобаттл - чтение-соревнование Шекспировских сонетов в стиле хип-хопа, возможность написать лирическое письмо Джульетте, и послушать свою версию перевода с английского любимых произведений Шекспира в исполнении актеров «Малого».
Победителей битвы знатоков на знание жизни и творчества Шекспира ждет командный поход в театр «Малый» на премьеру «Ромео и Джульетта» . Фестиваль «Живой Шекспир» заканчивается 25 ноября шекспировской ночью, на которой будет больше комедии чем драмы, обещают организаторы.
|21.09.2017 15:48
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