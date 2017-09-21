



Продолжается проверка в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели четырех человек на пожаре в Поддорье Ирина Демендеева



Фото Видео

Региональный следственный комитет продолжает проверку в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели четырех человек на пожаре в Поддорье.

Не иначе, как трагедией называют жители села Поддорье недавний пожар. Главу семьи Максима Михайлова здесь знают практически с рождения, его дети и супруга переехали в Поддорье недавно. Сначала жили у матери Максима и приводили в порядок свой дом. А за три дня до пожара въехали в новое жилье. Правда, не полным составом - Максим почти сразу уехал в командировку, а старший ребенок временно остался у бабушки. Это и спасло ему жизнь.

К моменту приезда пожарных из окон дома валил черный дым. Дверь была закрыта изнутри. Чтобы ее взломать потребовалось несколько секунд.

По предварительной информации, начался пожар с коридора, пламя повредило дверь и стены, в комнату не добрался, но едкий черным дым проник в помещение, где спали многодетная мать и трое детей.

Чуть позже появилась еще одна версия: супруга Максима Михайлова заметила пожар, начала спешно переносить детей в одну комнату, чтобы спустить их из окна. Но, к сожалению, надышалась дымом и потеряла сознание. В пользу этого предположения свидетельствуют ожоги на ее теле. По факту этой трагедии следственный комитет практически сразу возбудил уголовное дело.

О причинах пожара станет известно после всех экспертиз. Среди приоритетных версий рассматриваются неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.







