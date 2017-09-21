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В региональном Правительстве подвели итоги первого этапа реализации проекта «Поддержка бывших малолетних узников фашизма в Новгородской области»
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В региональном Правительстве подвели итоги первого этапа реализации проекта «Поддержка бывших малолетних узников фашизма в Новгородской области». Его инициаторами еще в прошлом году выступили Новгородское отделение Красного Креста и Аппарат Уполномоченного по правам человека. Более четырехсот малолетних узников из Великого Новгорода и трех районов области получили медико-социальную помощь мобильных бригад. Особой популярностью у льготников пользовались юристы, поскольку многих людей старшего поколения, особенно в отдаленных деревнях, больше интересовали вопросы по наследственному и имущественному праву.
С сентября по июнь следующего года стартует второй этап проекта. Его участниками станут бывшие малолетние узники из Старой Руссы и Поддорья. Мобильные бригады юристов, психологов и врачей окажут адресную помощь нуждающимся.
Реализация проекта не обошлась без поддержки неравнодушных новгородцев. Среди них - сотрудники Пенсионного фонда, областного департамента труда и соцзащиты, представители администраций Шимского и Батецкого районов. Каждого отметили грамотами и благодарностями.

21.09.2017 16:16 











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