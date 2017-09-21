



В Великом Новгороде проходят празднования, приуроченные к 1155-летию зарождения Российской государственности



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В Великом Новгороде проходят празднования, приуроченные к 1155-летию зарождения Российской государственности. Старт торжествам был дан рано утром – в кафедральном Софийском соборе прошла церковная служба, затем ее участники крестным ходом прошли к Памятнику Тысячелетие России. О том, что именно здесь, на Новгородской земле, зарождалась Российская государственность, напомнили актеры в образах исторических деятелей – Рюрика, Александра Невского и Петра Первого. А первое поздравление прозвучало от имени Президента России Владимира Путина. Приветственный адрес за подписью главы государства озвучил заместитель полпреда Президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Севриков.

В свою очередь избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин зачитал поздравление с Днем Российской государственности от имени председателя правительства России, а затем сам присоединился к пожеланиям Дмитрия Медведева.

Также на сцене у памятника Тысячелетие России вручили государственные и областные награды. Среди них - медали ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени», благодарности Президента России, звания почетного работника различных отраслей и «Почетный гражданин Новгородской области».



