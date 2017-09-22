



В Великом Новгороде прошла встреча выпускников Клуба юных моряков Максим Петров



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Многие из них не виделись годами. Встреча выпускников для кюмовцев – всегда праздник, а в этот раз еще и возможность окунуться в детство. Вместо чаепития в здании морского Центра капитана Варухина, где юнморы собирались раньше, они решили снова выйти на воду.

Повидаться друг с другом пришли полсотни выпускников. Здесь и представители самого первого набора 1967-ого года, и еще недавние курсанты. Они ходили в клуб в разные времена, но у них у всех общий наставник – основатель и бессменный руководитель КЮМа капитан Николай Геннадьевич Варухин.

На берегу Николай Геннадьевич рассказал бывшим выпускникам о жизни современного КЮМа. А затем они вместе с капитаном Варухиным отправились на борт теплохода «Господин Великий Новгород», на котором под неизменное «Прощание славянки» ушли в пятичасовой поход на озеро Ильмень. Им есть, что вспомнить и о чем поговорить.



