



На площади Победы-Софийской прошел развод нарядов новгородской Росгвардии и управления МВД и частных охранных фирм



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В Великом Новгороде на площади Победы-Софийская прошел гарнизонный развод нарядов комплексных сил новгородской Росгвардии, управления МВД и частных охранных фирм. В построении участвовали непосредственно те, кто следит за общественным порядком города. Правоохранителям поставили задачи на дежурные сутки, рассказали об оперативной обстановке в регионе, а лучших сотрудников отметили ведомственными наградами. Отметим, что в торжественном построении впервые участвовал военный оркестр.

После инструктажа у личного состава проверили наличие необходимой экипировки, и стражи порядка сразу отправились на дежурство.



