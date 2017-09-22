



Суд вынес приговор по делу Алексея Головина, устроившего дебош в Новгородской областной больнице Ирина Демендеева



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В Новгородском районном суде зачитали приговор по резонансному делу об избиении медиков, оскорблении сотрудников полиции и применении в отношении них насилия. Напомним, ЧП произошло в ночь с 22 на 23 февраля в Новгородской областной клинической больнице, куда из питейного заведения с травмой головы был доставлен Алексей Головин. Вместо того, чтобы получить помощь, мужчина набросился с кулаками на сотрудников медицинского учреждения, а после и на прибывших полицейских.

Благодаря камерам видеонаблюдения больницы, жестокое избиение медсестры, санитарки и пожилого охранника увидела вся страна. Пьяный дебошир, новгородец Алексей Головин, стал «героем» многочисленных обсуждений и дискуссий как в сети интернет, так и на экранах телевизоров.

Под горячую руку Алексея Головина также попали прибывшие на место полицейские. Дебошира задержали. Дело под свой контроль взял Центральный аппарат Следственного комитета России. Было дано указание завершить расследование в кратчайшие сроки.

В начале процесса Алексей Головин сетовал на провалы в памяти, мол, не помнил, как избивал людей. Однако перед потерпевшими извинялся как устно, так и письменно. Через своего защитника обвиняемый передал избитым им женщинам письмо, где раскаивался в содеянном, обещал выплатить компенсации на лечение, а после отбывания наказания уехать из Великого Новгорода. Правда, по мнению стороны обвинения, переезд должен наступить нескоро.

Алексей Головин обвинялся в 5 преступлениях: нанесение побоев из хулиганских побуждений, умышленное причинение вреда здоровью средней и легкой тяжести (а потерпевшим пришлось несколько недель находиться на лечении в больнице), оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Суд посчитал вину Алексея Головина доказанной по всем эпизодам. Ближайшие 5 лет он проведет в колонии общего режима.



