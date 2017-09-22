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В Великом Новгороде состоялся Третий открытый форум прокуратуры Новгородской области
Елена Пилосова
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Вопрос о взаимодействии прокуратуры, власти, правоохранителей и населения в охране общественного порядка был поднят не случайно. В условиях реформирования МВД, сокращения наружных служб полиции, отсутствия подразделений патрульно-постовой службы в районах, он становится особенно актуальным. Об этом еще в самом начале встречи сказал прокурор области Андрей Гуришев. А его заместитель Сергей Столяров привел конкретную статистику. Сегодня в Новгородской области созданы 42 народные дружины, в которых состоят 408 человек. Только в 2017 году с помощью дружинников выявлено 797 административных правонарушений, задержаны 194 лица. На 20% сократилось количество преступлений в общественных местах. Положительная динамика на лицо, но есть и над чем еще поработать.
Народные дружины финансируют только Великий Новгород, Боровичский, Крестецкий, Маловишерский, Мошенской и Парфинский районы. Вице-губернатор Игорь Верходанов подчеркнул, что в 2017 году финансирование уже увеличили до 2 с лишним миллионов рублей, оно рассчитано уже не на 6, а на 14 муниципалитетов. Но органам местного самоуправления, работу по созданию народных дружин, действительно, стоит проводить более активно, тем более, что это входит в их обязанности.
В качестве примера привели Великий Новгород. Одна из первых дружин здесь появилась на «Водоканале». Сейчас уже есть и городская в составе 73 человек.
Представители предприятий области, в том числе таких крупных как "БКО", «Акрон», 123-й АРЗ, высказали готовность создать добровольные народные дружины. Ведь сотрудников на каждом заводе – по несколько тысяч человек. Просто надо понимать для чего это делается.
Стоит отметить, что кроме ДНД для охраны общественного порядка, в области созданы так называемые «кибердружины», которые выявляют в Интернете сайты с запрещенной информацией. На форуме было принято решение привлекать к этой работе студентов и представителей молодежных общественных организаций.
22.09.2017 17:38 











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