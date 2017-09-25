



Традиционный спортивный праздник, посвященный грядущему Дню сотрудника органов внутренних дел, прошел на стадионе «Волна» Юрий Левиков



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Полицейские и бойцы Росгвардии показали зрителям не только спортивные, но и профессиональные навыки. Уже в восьмой раз сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто быстрее, сильнее и точнее.

Военизированная эстафета правоохранителей захватывает дух с первого этапа. Где еще увидишь, как бегут начальники районных отделов да еще как бегут! Потом в дело вступают сотрудницы, которых в этот день мужчины носят на руках. Этот отрезок - спасение раненого товарища, далее – бег в шлеме, бронежилете и даже противогазе, и, конечно, стрельба. Выбил мишень – можно и на финиш. В первом забеге чудовские полицейские не оставили шансов своим коллегам.

Не менее интересным получилось и противостояние команд Великого Новгорода и Новгородского района. Первые – чемпионы прошлого года, вторые – неоднократные призеры, мечтающие о победе. Это был тот день, когда мечты становятся реальностью.

А это уже конкурс силачей. Гераклы из полиции не просто сдвигают с места УАЗ «Патриот», нет, они тянут его, вместе с четырьмя пассажирами вплоть до финиша. Кто быстрее приедет – тот и первый. Здесь победу отпраздновали Сольцы.

Не менее азартным получилось и перетягивание каната, в этом виде не было равных спортсменам из Великого Новгорода.

Ну а потом – показательные выступления по профилю: тут и задержание автоугонщиков, и работа кинологов, и демонстрация некоторых навыков бойцов спецподразделений. Вот силовики Росгвардии отражают нападение уличных бандитов, а тут – уже захватывают автобус с грабителями, напавшими на инкассаторов.

И, конечно, в этот день можно было познакомиться с некоторыми образцами специальной техники и отведать каши из солдатского котла.



