



Окуловский район отметил девяносто лет со дня основания Аэлита Тошкина



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По многолетней доброй традиции праздник начался с Богородицкой ярмарки. Жители всех сельских поселений Окуловского района в честь великого праздника Рождества Божьей матери показали, что живут трудом и умеют вырастить своими золотыми руками щедрый урожай, даже не смотря на скупое на тепло и солнце лето.

Впервые в эпицентре народных гуляний был установлен передвижной ФАП для всех желающих сделать бесплатную прививку от гриппа.

Официальная часть юбилейных торжеств, посвященных 90-летию района, стартовала на Молодежной площади и прошла под девизом «Дорогой достижений». С новыми дорогами в районе проблем не будет, – отметил заместитель губернатора Александр Дронов, - они делаются при поддержке областного правительства, а вот с достижениями определиться должны сами жители района. Успех зависит только от них самих.

Сам глава администрации Окуловского района Сергей Кузьмин скромно отметил, что в этом году район не раз попадал в федеральную ленту новостей, и не только из-за июльской стихии, когда из-за ливней пострадали дороги и населенные пункты. Были и хорошие новости.

Больше часа на главной сцене чествовали лучших жителей района: ветеранов, творческую интеллигенцию, спортивный актив, школьников, заслуживших грант Президента. Кульминационный момент праздника настал, когда объявили имя Почетного жителя Окуловского района. Им станол директор местного радиоэлектронного завода Виктор Квейсис. Зеленую ленту почета от благодарных земляков Виктор Иванович заслужил - прибыль предприятия вложил в ремонт окуловских дорог, строительство водоочистных очистных сооружений, котельной и многоквартирного дома. Теперь у производственника новые задачи.

Жители Окуловского района уже планируют масштабный международный рок-фествиваль «Кинопробы», который пройдет в конце июня 2018 года. Думая о завтрашнем дне отдают и дань прошлому. К древней истории здесь относятся с особым трепетом - во дворе местного Краеведческого центра развернулось поселение славян, реконструированное любителями истории из историко-этнографического клуба «Рать». Желающих изучить быт и военное прошлое наших предков было немало.

На празднике Окуловского района было немало и гостей из соседних районов.





