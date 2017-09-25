



В Новгородской области вновь выберут лучшего учителя года Елена Пилосова



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Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов всегда проходит накануне Дня учителя. Этот – уже 25-й по счету и участвуют в нем не только учителя, но также воспитатели и руководители. Номинаций – четыре: учитель года, воспитатель года, учитель здоровья, руководитель образовательной организации. В заочном туре участвовало 50 человек, 28 из них вышли на очный этап, который и стартовал сегодня. Как отметила председатель жюри Елена Сергеева, победителем должен стать педагог, который отвечает не только профессиональным стандартам.

В течение четырех дней очного этапа участникам конкурса предстоит провести для своих коллег практические семинары, мастер-классы. Также они примут участие в педсовете и заседании круглого стола образовательных политиков. Среди конкурсантов – не только представительницы слабого пола, но и мужчины. Например, педагогический стаж учителя истории четвертой гимназии Великого Новгорода Игоря Петрова, 28 лет, и за последнее десятилетие это его первое участие в региональном конкурсе профмастерства.

Рассказать, что умеешь и узнать о мастерстве других, возможности поучиться друг у друга и пожелал педагогам руководитель департамента образования Александр Ширин. Он на собственном опыте знает, что дают участникам подобные состязания. Ведь Александр Глебович был абсолютным победителем первого регионального конкурса «Учитель года» в 1993 году и представлял наш регион на Всероссийском уровне.

Победителей 2017 года мы узнаем уже 28 сентября, когда будут подведены окончательные итоги конкурса.



