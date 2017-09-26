



В Великом Новгороде на стадионе «Электрон» прошел финал кубка России по футболу среди женских команд Максим Петров



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Тысячи любителей футбола накануне снова собрались на трибунах стадиона Электрон. В Великом Новгороде прошел финал кубка России среди женских команд. Играли московские клубы «Чертаново» и «ЦСКА».

Разноцветные шарфы, флаги и длинные очереди у стадиона «Электрон». Новгород снова замер в ожидании большого футбола. Отличная погода и громкая вывеска матча – вот и все, что нужно для спортивного праздника, объединившего город.

Женский футбол новгородцам оказался еще как интересен. Посмотреть финальный матч пришли больше двух тысяч человек, прям как на лучшие игры «Тосно» в прошлом году. Да и поддерживали футболисток не менее горячо.

Футболистки ЦСКА ринулись в атаку сразу после свистка. На первых минутах девушки в красно-синей форме заработали несколько угловых, один из которых и привел к голу. Передачу в штрафную площадь на шестой минуте замкнула капитан армейцев Анна Кожникова. Быстрый гол вопреки ожиданиям игру не раскрыл, напротив, до перерыва соперники играли крайне осторожно, и за 45 минут опасных моментов почти не создали. Во второй половине инициативу перехватил клуб из Чертанова, на острие атаки которого, кстати, играла уроженка Великого Новгорода Марина Кисконен. Она в 8 лет уехала в Москву и как признается после матча, была очень рада узнать, что финал пройдет на «Электроне». Но поддержка родного города забить гол не помогла. Финальный свисток и кубок России уходит к армейцам.

После матча футболистки ЦСКА в знак уважения выстроились в живой коридор, через который под их аплодисменты за серебряными медалями прошли игроки команды Чертаново. Армейцам же, как победителям вручили кубок, кстати, впервые в истории турнира. Отсюда и неистовая радость болельщиков, которую не смогли сдержать ни работники стадиона, ни даже полиция. Десятки фанатов выскочили на поле, где вместе с девушками отметили важную для клуба победу.



