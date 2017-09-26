



Соборная площадь в Старой Руссе вновь принесла археологам сюрприз – мост, построенный в конце 19 века Анастасия Тэммо



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Для археологов эта находка стала полной неожиданностью. О том, что в конце 19 века здесь был построен мост, они, конечно, знали, но предположить, что он доживет до наших дней в таком виде, совершенно не могли.

руины моста из кирпича хорошо сохранились. Очевидно, при засыпке мост не стали ломать, а только разрушили столбы перил и части, выступающие над поверхностью мостовой. Все остальное просто засыпали.

Главный вопрос: почему на Соборной площади мост оказался зарытым в землю? - историков не смущает. Дело в том, что в этом месте протекала река Малашка. По всей видимости, в 20 веке она стала засыхать, и переправу решили засыпать. Кстати, сделана она на совесть: из кирпича выложены боковые стенки и свод водовода, внешние его стороны укреплены арками из пиленого камня.

Как пояснил нам руководитель управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин, уведомления от археологов о включении моста в список охраняемых объектов в его организацию не поступало. А значит, заниматься его восстановлением сейчас никто не будет. Переправу законсервируют, а работы на этом месте продолжатся. По проекту, здесь должна быть автобусная стоянка.

Между тем археологические исследования исторического центра Старой Руссы продолжаются. После значительных находок, сделанных на Соборной площади (среди них: вислые свинцовые печати, бронзовые украшения и новгородские медные монеты - некоторые предметы относятся к концу 14 – началу 15 века), экспедиция Елены Тороповой вышла на улицы города, где тщательно проверяет каждый квадратный метр земли. В общей сложности, параллельно с рабочими, археологам предстоит пройти 6 километров траншей, вырытых для замены инженерных сетей.



