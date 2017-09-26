Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Соборная площадь в Старой Руссе вновь принесла археологам сюрприз – мост, построенный в конце 19 века
Анастасия Тэммо
Фото  Видео репортаж Видео
Для археологов эта находка стала полной неожиданностью. О том, что в конце 19 века здесь был построен мост, они, конечно, знали, но предположить, что он доживет до наших дней в таком виде, совершенно не могли.
руины моста из кирпича хорошо сохранились. Очевидно, при засыпке мост не стали ломать, а только разрушили столбы перил и части, выступающие над поверхностью мостовой. Все остальное просто засыпали.
Главный вопрос: почему на Соборной площади мост оказался зарытым в землю? - историков не смущает. Дело в том, что в этом месте протекала река Малашка. По всей видимости, в 20 веке она стала засыхать, и переправу решили засыпать. Кстати, сделана она на совесть: из кирпича выложены боковые стенки и свод водовода, внешние его стороны укреплены арками из пиленого камня.
Как пояснил нам руководитель управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин, уведомления от археологов о включении моста в список охраняемых объектов в его организацию не поступало. А значит, заниматься его восстановлением сейчас никто не будет. Переправу законсервируют, а работы на этом месте продолжатся. По проекту, здесь должна быть автобусная стоянка.
Между тем археологические исследования исторического центра Старой Руссы продолжаются. После значительных находок, сделанных на Соборной площади (среди них: вислые свинцовые печати, бронзовые украшения и новгородские медные монеты - некоторые предметы относятся к концу 14 – началу 15 века), экспедиция Елены Тороповой вышла на улицы города, где тщательно проверяет каждый квадратный метр земли. В общей сложности, параллельно с рабочими, археологам предстоит пройти 6 километров траншей, вырытых для замены инженерных сетей.
26.09.2017 17:18 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.