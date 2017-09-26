



В Малой Вишере задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков



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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий организованную группу, которая подозревается в торговле наркотиками в городе Малая Вишера. Все ее участники - местные жители, младшему из которых тридцать три, а старшему – сорок один год.

Предварительно установлено, что на протяжении почти двух лет они приобретали в Петербурге наркотики и продавали их в Малой Вишере. По этим фактам следователи новгородского управления МВД возбудили девять уголовных дел. Во время обысков по месту жительства шести подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли почти полкилограмма гашиша, приспособления для употребления наркотиков, электронные весы, муляж ручной гранаты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении трёх из шести задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.





