Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, который производил мясную продукцию в Великом Новгороде
Фото  Видео репортаж Видео
Не выполняешь требования закона – не работаешь. Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, который производил мясную продукцию в Великом Новгороде. Причиной стали нарушения, выявленные Роспотребнадзором во время недавней проверки. В основном, они касались некомплекта оборудования, необходимого для работы цеха, производящего продукты.
Предприниматель пояснил, что он только недавно открыл производство и не знал всех тонкостей. Теперь ему известно, что помимо нормальной вентиляционной системы и раковины, в цеху должны быть установлены еще и контейнеры для отходов, оборудованы отдельное помещение для инвентаря и туалетная комната, а сотрудники обязаны пройти медобследование.
На устранение всех нарушений у предпринимателя есть месяц. Если он не успеет соблюсти все требования, то его работа вновь будет приостановлена. Судебные приставы опечатали холодильную камеру для хранения готовой продукции. Доступ к ней будет открыт только после устранения всех нарушений.

26.09.2017 18:11 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.