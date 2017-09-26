



Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, который производил мясную продукцию в Великом Новгороде



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Не выполняешь требования закона – не работаешь. Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, который производил мясную продукцию в Великом Новгороде. Причиной стали нарушения, выявленные Роспотребнадзором во время недавней проверки. В основном, они касались некомплекта оборудования, необходимого для работы цеха, производящего продукты.

Предприниматель пояснил, что он только недавно открыл производство и не знал всех тонкостей. Теперь ему известно, что помимо нормальной вентиляционной системы и раковины, в цеху должны быть установлены еще и контейнеры для отходов, оборудованы отдельное помещение для инвентаря и туалетная комната, а сотрудники обязаны пройти медобследование.

На устранение всех нарушений у предпринимателя есть месяц. Если он не успеет соблюсти все требования, то его работа вновь будет приостановлена. Судебные приставы опечатали холодильную камеру для хранения готовой продукции. Доступ к ней будет открыт только после устранения всех нарушений.



