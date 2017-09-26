



В Новгородской области начинается отопительный сезон



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В Новгородской области начинается отопительный сезон. Тепло уже получают жители Окуловского, Солецкого, Маловишерского, Батецкого, Мошенского, Волотовского, Чудовского, Шимского и Пестовского районов. Завтра горячая вода в батареях появится в Любытинском, Крестецком и Новгородском районах. В остальных муниципалитетах местные власти еще не приняли решения. А вот когда потеплеют батареи в домах и учреждениях областного центра, "Вестям" рассказали в мэрии Великого Новгорода.



