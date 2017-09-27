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|В Великом Новгороде прошел ежегодный фестиваль робототехники
На фестивале робототехники были развернуты несколько интерактивных площадок. Ребята программировали на мастер-классах по конструированию, боролись за чистоту в битве роботов-пылесосов, сражались в роботофутболе и в гонках на радиоуправляемых машинах.
Показать свои изобретения приехала команда из Тосно. За пару часов школьники собрали роботов-футболистов и провели матч. Каждый из участников хочет связать с программированием свою жизнь.
На фестивале роботов также можно было погрузиться в виртуальную реальность, в которой до динозавров можно было почти достать рукой. А еще все желающие могли сфотографироваться с роботами-героями мультфильмов.
|27.09.2017 17:41
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