



В Великом Новгороде прошел ежегодный фестиваль робототехники



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На фестивале робототехники были развернуты несколько интерактивных площадок. Ребята программировали на мастер-классах по конструированию, боролись за чистоту в битве роботов-пылесосов, сражались в роботофутболе и в гонках на радиоуправляемых машинах.

Показать свои изобретения приехала команда из Тосно. За пару часов школьники собрали роботов-футболистов и провели матч. Каждый из участников хочет связать с программированием свою жизнь.

На фестивале роботов также можно было погрузиться в виртуальную реальность, в которой до динозавров можно было почти достать рукой. А еще все желающие могли сфотографироваться с роботами-героями мультфильмов.



