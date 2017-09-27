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Новгородец задержан при посредничестве во время передачи взятки сотруднику ФСБ
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Следственным Управлением по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику федеральной службы безопасности. Поводом послужили материалы, переданные ведомству региональным управлением ФСБ. Фигурантом уголовного дела, квалифицированного по статье посредничество во взяточничестве, стал 61-летний житель Новгородской области.
Во время совместных мероприятий сотрудников Управления ФСБ и следственного комитета при передаче взятки подозреваемый был задержан. В ближайшее время в отношении его будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
27.09.2017 17:46 











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