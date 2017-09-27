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Следователи и полицейские доложили о том, как идут расследования трех убийств в Валдайском районе
Елена Пилосова
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В сентябре в Валдайском районе было совершено три особо тяжких преступления - убийства. На совместном брифинге регионального следственного управления и полицейских правоохранители рассказали, как продвигается следствие по каждому из уголовных дел.
По данным следователей, все три убийства между собой никак не связаны. Тем не менее, произошли они с небольшим промежутком времени, в сентябре, получили большой резонанс, соответственно Валдай попал в криминальную сводку всех информагентств.
Первое уголовное возбудили еще 7 сентября. В одном из домов райцентра был обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. Позже выяснилось, что работала она в сфере недвижимости. Совместная работа следователей еще продолжается, детали они не раскрывают, но сегодня на брифинге подчеркнули: версий несколько, а в ближайшее время будет установлен и подозреваемый, приметы его известны.
Второе преступление квалифицировали уже как покушение на убийство. Житель Валдая получил огнестрельное ранение, вследствие чего потом скончался в больнице.
Какие-либо подробности по этому уголовному делу следователи тоже обещали раскрыть после его завершения.
А вот по последнему убийству дальнобойщика кое-какой информацией поделились. 22 сентября в полицию поступило заявление о пропаже жителя Окуловки. Разослали ориентировки, выяснили, где находился пропавший человек, а затем, вышли и на след теперь уже подозреваемого в убийстве. Как выяснилось позже, оба они работали вместе и даже на одной машине.
Следователи подчеркнули, что все преступления удалось раскрыть в самые короткие сроки. Но, также попросили журналистов набраться терпения и дождаться окончания уголовных дел, чтобы можно было дать достоверную и более подробную информацию.

27.09.2017 18:37 











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