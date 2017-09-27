



На повестку дня очередного заседания Новгородской областной думы было вынесено 23 вопроса Анастасия Тэммо



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Тематическая палитра повестки дня была по-осеннему разнообразной. Но, как и всегда, с социальным уклоном. Это касалось и заготовки гражданами древесины для собственных нужд (так, норматив для многодетных семей с нового года станет не 100 кубометров, а 200), и выделения единовременной выплаты на ремонт жилья для ветеранов великой отечественной войны, проживающих в многоквартирных домах.

Этот вопрос больших разногласий не вызвал. В отличие от попытки внести изменения в законопроект о митингах и собраниях. Депутаты их отклонили, посчитав, что это – посягательство на политическую свободу граждан. Ведь речь шла о том, что организаторы митингов должны были согласовывать места их проведения с собственниками земельных участков.

Такая же участь постигла стратегию социально-экономического развития области до 2030 года. К изменениям, предложенным к рассмотрению, а они касались, прежде всего, цифровизации региона, депутаты отнеслись скептически и предложили доработать документ. Благо, время для этого еще есть.

Немало вопросов сегодня звучало по поводу вносимых изменений в областной закон «О региональной системе капремонта общего имущества в многоквартирных домах». В итоге, депутаты все-таки сняли с Фонда ограничение расходовать средства, полученные от собственников конкретного муниципального района, на ремонт домов, находящихся в другом районе.

В конце заседания депутаты выбрали членов в новый состав Общественной палаты Новгородской области. Из 55 кандидатов они должны были утвердить список из 10 человек. По итогам голосования в состав палаты нового созыва вошли известная в области Лариса Акманова (НКО по оказанию услуг в области содержания и помощи животным «ЖИЗНЬ»), Юлия Бороненко (от организации «За честное ЖКХ!»), Светлана Орлова (от «Поисковой экспедиции «Долина») и другие общественники. Эти люди, совместно с другой десяткой, которую утвердил губернатор, выберут еще десятерых членов палаты.



