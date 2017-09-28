



На заседании думы Великого Новгорода депутаты обсудили пятнадцать вопросов Елена Пилосова



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Самый обсуждаемый в последние дни вопрос о повышении налога на имущество мэрия сняла с повестки дня перед самым заседанием. Ведь депутаты не поддержали эти изменения еще на думских комиссиях. так что особое внимание народные избранники уделили изменениям в бюджете и новой редакции Устава Великого Новгорода.

Два миллиона 368 тысяч рублей безвозмездных поступлений предполагается распределить на нужды образовательных учреждений, подготовку второй очереди строительства кладбища в Ермолино и ряд других направлений.

В итоге, доходы городского бюджета составят чуть более 5 миллиардов 900 тысяч рублей, расходы – свыше шести. Дефицит останется прежним – 138 миллионов. Вопросов по изменениям в бюджете у депутатов не возникло, они его приняли. А вот как обстоят дела с перераспределением НДФЛ в пользу города, народные избранники не упустили возможность поинтересоваться. Ведь ранее шла речь о сумме в 700 миллионов рублей.

Самым обсуждаемым сегодня на заседании думы стал вопрос об изменениях в Уставе города. За 10 лет в документ вносилось много поправок, он стал тяжело восприниматься. Поэтому Устав необходимо привести в соответствии с законодательством. Основное изменение касается только избрания главы городского округа, которое будет проходить на конкурсной основе.

Мнения депутатов были различными. Но, в итоге, Устав, как и порядок проведения конкурса на должность Главы города, народные избранники приняли большинством голосов.





