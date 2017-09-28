



Руководство областной прокуратуры встретилось с жителями Крестецкого района Анастасия Тэммо



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В планах прокуроров – проверка качества восстановленных после ливней дорог и встреча с жителями Крестецкого района, пострадавшими от подтопления во время июньской непогоды.

Аналогичный визит в Любытинский район состоялся месяцем ранее. Тогда, напомнили нам, на прием записалось 8 дачников, рассчитывавших получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Но поскольку все они являлись жителями Северной столицы и Ленобласти, в этой выплате им было отказано. Здесь же, в Крестцах, подобных вопросов не возникло вовсе. Все, кто претендовал на компенсацию, – а это 247 местных жителей – получили ее вовремя.

Как пояснил прокурор Крестецкого района, по обращениям граждан проводится проверка, итогом которой станут исковые заявления, обязывающие местную администрацию привести в порядок дороги райцентра. Что же касается устранения последствий летнего потопа, то здесь, по сравнению с Любытинским районом, все относительно благополучно. Если там проведено только восстановление полотна, а до капремонта дело дойдет только в будущем году, то в Крестецком районе картина более радужная. Движение по двум мостам, как и по дорогам, налажено полностью. Взять хотя бы отрезок трассы по Окуловскому направлению, неподалеку от деревни Ручьи. А ведь здесь, после дождей, вспоминает Александр Волков, одну полосу попросту смыло.

Новгородавтодор выполнил работу качественно. Так что ивановской компании ДСУ-1, которая выиграла контракт на ремонт трассы Крестцы-Окуловка-Боровичи, уже не придется доводить до ума этот участок. Напомним, сдать объект дорожники должны к сентябрю 18 года. Сейчас, как мы убедились, работа идет полным ходом. Параллельно с асфальтированием, по обочинам техника спиливает лес. После углубят и канавы. Чтобы в будущем избежать неприятных ситуаций с наводнением.



