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На раскопе "Дубошин–2" археологи нашли юбилейную 1100-ую новгородскую берестяную грамоту
Юрий Левиков
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Скромная по размерам и не слишком информативная – такой предстает 1100–ая новгородская грамота. Если хорошо приглядеться, можно заметить буквы, на бересте 3 имени – Кондратий, Павел и Протасий.
Если бы было одно имя, археологи могли бы посчитать, что это бирка, если бы напротив имен стояли какие-то цифры, то стоило бы предположить, что это список должников, а так, остается лишь догадываться, для чего автор увековечил для потомков эти имена. Впрочем, есть в грамотах с раскопа «Дубошин-2» и еще один персонаж, упоминающийся трижды на восемь берестяных писем – это некий Афанос, и к этому адресату, по мнению специалистов, стоит внимательно приглядеться.
Начальник раскопа Михаил Петров показывает, где были найдены те самые 8 берестяных грамот. Получатель, по–видимому, не слишком строго ратовал за тайну переписки, поэтому 5 записок на березовой коре не были разорваны и сохранились полностью. Рядом с местом их обнаружения археологи раскрыли несколько древних срубов, самый большой из них впечатляет своими размерами – 8,5 метров на … (тут поставим многоточие, потому что стенка уходит за пределы участка, который исследуют археологи). И если в 12 веке такие большие дома были делом обычным, то в 14-ом строились более компактно, экономично, совсем не так как тут.
К слову, находок из дерева на раскопе – хоть отбавляй, это даже немножко тормозит работу - ведь пока зачистят, пока сфотографируют. Но есть и удивительные открытия. К примеру, ученые нашли проем двери – да-да, они смогли четко представить, где она стояла и как закрывалась. Эту дверь в древности, вероятно, сначала использовали по назначению, а потом - как мостки, но этот экземпляр к имеющемуся входу в средневековую постройку не подошел по размеру. Всего в коллекции археологов больше 1000 индивидуальных находок, по некоторым не сразу и скажешь, что это нечто необычное. К примеру, куски войлока оказались вполне утилитарной вещью.
Над раскопом поставлен навес и это отчасти спасает от осенней непогоды, хотя воды, даже в этом случае, хватает. Предполагается, что работы тут продлятся до конца октября и потом непременно продолжатся уже в следующем году.

28.09.2017 19:01 











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