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Новгородские старшеклассники в очередной раз приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница. Школа безопасности».
Анастасия Тэммо
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Считать, что современная игра «Зарница» – клон «Зарницы» советской, большая ошибка. Несмотря на преемственность традиций, между ними – дистанция огромного размера. По сути, возрожденная игра стала для школьников настоящим многоборьем, которое год от года пополняется новыми заданиями.
В соревнованиях приняли участие 30 городских школ и гимназий. Как и в прошлые годы, все образовательные учреждения Великого Новгорода готовились к «Зарнице» очень тщательно. И заметно это было не только по тому, как ребята освоили тонкости строевой подготовки. Полагаться «на авось» было невозможно ни на одном из этапов - будь то сборка автомата, кросс или одевание на время общевойскового защитного комплекта.
Скинув с себя плащ, ребята тут же переключались на другой этап соревнований - демонстрировали стрелковую подготовку, знания правил дорожного движения и навыки, без которых невозможно представить ни одного спасателя.
Этап «Следопыт» – один из самых зрелищных. Здесь снова всё решало время и точность выполнения заданий. Это касалось и «Мышеловки», где любой неосторожное движение – и команда получает штрафной балл, и передвижения по натянутому тросу, и спасения людей на воде, и умения быстро развести костер. Самая большая ответственность ложилась на плечи капитанов команд, которым нередко приходилось гасить нервное напряжение в своей команде и панику от какой-то обидной ошибки.
В итоге, и этот этап, предполагающий знания восьми видов узлов, ребята прошли отлично. Как, впрочем, и умение ориентироваться по карте. Не случайно у военно-спортивной игры «Зарница» в названии есть еще два ключевых слова – Школа безопасности. Ну а по итогам трехдневных соревнований победу одержала гимназия №2, гимназия «Новоскул» на втором месте, третье место – у команды школы №13.

29.09.2017 16:57 











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