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Ряды Юнармии пополнили более двухсот новгородских подростков
Ирина Демендеева
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Утром на центральных улицах города можно было видеть зенитно-ракетные комплексы. Техника приехала из Валдая на праздник в честь вступления новгородской молодежи в ряды юных армейцев.
Юнармия – организация молодая. Официально в нашей стране она открылась лишь в прошлом году. Но уже сейчас в ее рядах тысячи мальчишек и девчонок, мечтающих служить Родине.
Ряды Юнармии пополнили более двухсот новгородских подростков. В их числе и школьники из Валдая. Буквально пару дней назад они официально стали первыми в Новгородской области армейцами - прошли посвящение и получили форму. И все благодаря своим шефам, военнослужащим 42 гвардейского полка, которые уже несколько лет плотно работают со школьниками.
Юные армейцы получили значки своей организации и дали присягу на верность. Для многих большой радостью стала возможность из первых уст узнать про особенности военной службы. Ведь даже на этом празднике люди в форме продолжали исполнять свои обязанности.
Еще одним подарком юным армейцам стало прохождение военных машин. Чего только стоил комплекс дальнего действия, предназначенный для защиты от бомбардировок! Правда, вместо настоящих ракет новгородцы увидели муляжи, так безопаснее. А безопасности, как рассказали нам военные, в Юнармии уделяют особое внимание.

29.09.2017 17:07 











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