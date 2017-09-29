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|Завершаются работы по консервации руин церкви Благовещения на Рюриковом городище
|Юрий Левиков
Новгородских журналистов пригласили на экскурсию на Рюриково городище, чтобы показать предварительные результаты. Не так много времени остается до завершения контракта по консервации руин – работы должны быть завершены через месяц.
Руины храма Благовещения на Городище 14 века обрели окончательные контуры. Завершения постройки и куполов уже не будет - слишком мало данных для того, чтобы представить, как выглядела церковь 7 столетий назад. Потому ограничились вычинкой имеющихся стен и дополнением кладки. Это тот максимум, что реставраторы смогли себе позволить. К работам подошли предельно аккуратно – даже материалы использовали те же, что и в древности.
Сейчас внутрь храма доступ запрещен - археологи вскрыли здесь пол предыдущей церкви 12 века, ходить по нему непозволительная роскошь. А реставраторы собрали фрагменты штукатурки, сбитой со стен постройки-предшественницы, этот бой стал в свое время подсыпкой под полы нового здания 14 века. Более того, для некоторых конструкций Благовещения на Городище 1340-ых годов использовали развалы обветшавшего памятника 12 века.
По сути, консервация руин церкви Благовещения уже завершена, – уверяет представитель реставрационной организации Юрий Бондаренко. При помощи стеклянной крыши закрыт контур здания, теперь здесь можно поддерживать необходимый музею температурный режим и сохранять даже открытые археологами фрагменты храма 12 века, попавшие в периметр более поздней церкви. Ну а чтобы рабочим не топтаться по 12 веку, на металлические опоры каркаса крыши подвесили специальные мостки. Именно с их помощью пройдет финальный этап работ.
Если напоминание о 12 веке внутри храма 14 столетия будет сохранено, то снаружи конструкции 1103 года пришлось законсервировать и засыпать. Поверх них выполнят имитацию из камня, и туристы смогут наглядно представить план одной из самых древних новгородских церквей. Ну а после окончания реставрационных работ за дело возьмутся музейные работники, им предстоит подготовить и создать тут новую экспозицию.
|29.09.2017 18:20
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