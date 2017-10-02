Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ | Происшествия


В Великом Новгороде погибла женщина, выпавшая из окна палаты городской больницы
Фото  Видео репортаж Видео
В Великом Новгороде под окнами Центральной Городской клинической больницы было обнаружено тело 82-летней женщины. По предварительным данным пенсионерка выпала из окна палаты на втором этаже. На месте происшествия выехали сотрудники Следственного Комитета.
Врачи рассказали, что женщина 1935 года рождения, поступила в больницу 29 сентября с кардиологическим заболеванием для обследования и лечения в платном отделении. В палате находилась одна, суицидальных признаков у нее не наблюдалось. В 7.45, когда в палату зашла дежурная медсестра, она обнаружила окно открытым. Выглянув в него, она увидела лежащую на асфальте пациентку без признаков жизни.
Сейчас в платном отделении Центральной Городской клинической больницы проходят лечение 16 пациентов. В основном, это люди пожилого возраста, за которыми необходим уход. Что послужило причиной смерти 82-летней новгородки, и каким образом она выпала из окна второго этажа, предстоит выяснить следователям.

02.10.2017 18:08 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.