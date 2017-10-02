



В Великом Новгороде погибла женщина, выпавшая из окна палаты городской больницы



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В Великом Новгороде под окнами Центральной Городской клинической больницы было обнаружено тело 82-летней женщины. По предварительным данным пенсионерка выпала из окна палаты на втором этаже. На месте происшествия выехали сотрудники Следственного Комитета.

Врачи рассказали, что женщина 1935 года рождения, поступила в больницу 29 сентября с кардиологическим заболеванием для обследования и лечения в платном отделении. В палате находилась одна, суицидальных признаков у нее не наблюдалось. В 7.45, когда в палату зашла дежурная медсестра, она обнаружила окно открытым. Выглянув в него, она увидела лежащую на асфальте пациентку без признаков жизни.

Сейчас в платном отделении Центральной Городской клинической больницы проходят лечение 16 пациентов. В основном, это люди пожилого возраста, за которыми необходим уход. Что послужило причиной смерти 82-летней новгородки, и каким образом она выпала из окна второго этажа, предстоит выяснить следователям.



