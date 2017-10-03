



Софийская звонница в Новгородском кремле вновь стала местом проведения «Звонарского вече» Анастасия Тэммо



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Звоны Троице-Сергиевой Лавры, Псково-Печерского монатыря, ростовская традиция и, конечно же, новгородская - все это можно было услышать на звонарском вече, на которое мастера колокольного искусства съезжаются уже 8 год подряд.

Дважды музыканты и трижды творческие люди, - именно так называет своих коллег звонарь Сретенского московского монастыря, преподаватель компанологии Николай Завьялов. Ведь колокол только на первый взгляд кажется простым инструментом. На самом же деле он требует от исполнителя особых усилий. Не только физических, но и душевных. У звонарей даже определение есть для формально сыгранного звона, они называют его “сухим”, “невкусным”. Тонкая нюансировка и умение импровизировать, идя по линии канона, - крайне важны.

Кстати, этот концерт собрал рекордное число женщин-звонарей. Екатерина Ермилова из Петербурга подарила слушателям праздничный звон Троице-Сергиевой Лавры. Хотя, при том наборе колоколов, который есть в арсенале Софийской звонницы, он, как и другие композиции, получился иным, - рассказали нам музыканты. Ведь тембральная палитра у каждого места своя, и какое чудо подарит слияние обертонов, - одному богу известно. Ну а здесь, в сочетании с голосом 100-пудового колокола, отлитого в 1589 году и подаренного царем Борисом Годуновым новгородскому Духову монастырю, звучание становилось поистине симфоническим.

Несмотря на то, что все участники концерта служат звонарями при храмах и монастырях, говорить об этом деле как просто о должности совершенно не уместно. Сегодня колокольное искусство объединяет настоящих творцов, поскольку попасть в эту стихию можно только по призванию. Ведь главная миссия колокола – быть для людей звонкой иконой.



