



Из-за конфликта интересов детский сад №46 на Большой Московской в перспективе может оказаться в полной транспортной блокаде Елена Пилосова



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В редакцию «Вестей» обратились родители воспитанников второго корпуса детского сада № 46, расположенного во дворах 64-го и 66-го домов по улице Большая Московская. Новгородцы жалуются на ограничение доступа как личного автотранспорта, так и спецтехники к образовательному учреждению и сетуют на возникшие неудобства.

Конфликт между жильцами 64-го и 66-го домов по улице Большая Московская и родителями воспитанников 46-го детского сада длится уже не один год. Раньше мамы и папы подвозили ребятишек прямо к воротам учреждения. Потом один дом установил ворота и калитку, сейчас это делает и соседний. А проход от остановки стал возможным только при наличии магнитного ключа.

Жильцы соседних домов как раз и сетуют на то, что раньше постоянно подъезжали машины, создавая аварийные ситуации. Бывало, и людей сбивали. Поэтому территории и решили оградить.

Жильцы объясняют родителям: все калитки открыты, оставив машины на соседних улицах, до детского сада можно дойти пешком. Да, проход от остановки теперь возможен только по магнитному ключу, но, при необходимости, их закажут для всех желающих. Вот здесь уже возмущаются родители и говорят о нарушении их прав.

С одной стороны, собственники хотят сделать свою территорию благоустроенной и безопасной, с другой, родители – спокойно приводить детей в детсад. Договориться пока не удалось. Споры продолжаются. Очередной конфликт возник на глазах съемочной группы, когда один из жильцов пытался помешать автомобилю подъехать к детскому саду. Кто прав, кто виноват, здесь уже будут разбираться ГИБДД.

Но это только одна сторона медали. Главный вопрос: что делать руководству детсада, если второй дом перекроет подъезды к зданию?

Как подвозить продукты, вызывать скорую, пожарных? Ворота то одни, только со стороны домов. Других нет. Так было спроектировано строительство детсада еще в конце шестидесятых годов прошлого века. Пока ответов на эти вопросы нет. По словам вице-мэра Анатолия Осипова, решать конфликт власти начнут с изучения документов ТСЖ 66-го дома по ограждению территории.

Анатолий Осипов пояснил, что на время проверки документов, подъезд к воротам детсада должен оставаться открытым. Но также открытым остается и вопрос о подъезде спецтехники к учреждению, если, все-таки, ТСЖ получит необходимые бумаги и закроет ворота.





