



Правительство области направит на ликвидацию ЧС в Поддорье 15 миллионов 700 тысяч рублей



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Правительство области направит на ликвидацию ЧС в Поддорье 15 миллионов 700 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение принято сегодня на внеочередном заседании регионального правительства. Оно предусматривает поправки в областной бюджет, которые рассмотрят депутаты областной Думы. Поправки увеличивают средства резервного фонда правительства на соответствующую сумму за счет перераспределения расходов по отраслям строительство и здравоохранение. В первую очередь деньги будут направлены на ремонт детского сада и школы. На ремонт школы предполагается выделить 7 с половиной миллионов рублей, на капитальный ремонт детского сада – больше шести миллионов. Дом народного творчества получит около двух миллионов рублей.

Напомним, 18 сентября штормовой ветер повредил крыши 19 жилых домов и нескольких социальных объектов. Восстановительные работы начались практически сразу. Для оказания помощи пострадавшим в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий было привлечено более 140 человек и десятки единиц техники. На месте ЧП побывал глава региона Андрей Никитин.





