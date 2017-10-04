



В Новгородском кремле после небольшого перерыва вновь заработали главные часы города



Фото Видео

В Новгородском кремле после небольшого перерыва вновь заработали главные часы города. Стрелки на циферблате часозвони остановились в августе, после того как в башню ударила молния. После происшествия сотрудники музея-заповедника оперативно составили дефектную ведомость. Ремонт обошелся в 60 тысяч рублей.

Добавим, что часозвоня была построена в 17-ом веке. Во время Великой Отечественной войны она сильно пострадала, тогда пропал и оригинальный часовой механизм. Восстановили башню в 70-ых годах прошлого века. Сегодня памятник считается одной из главных достопримечательностей города, а поскольку это еще и самая высокая постройка в Кремле, то лишь редкая фотография Великого Новгорода обходится без часозвони.



