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|В Новгородском кремле после небольшого перерыва вновь заработали главные часы города
В Новгородском кремле после небольшого перерыва вновь заработали главные часы города. Стрелки на циферблате часозвони остановились в августе, после того как в башню ударила молния. После происшествия сотрудники музея-заповедника оперативно составили дефектную ведомость. Ремонт обошелся в 60 тысяч рублей.
Добавим, что часозвоня была построена в 17-ом веке. Во время Великой Отечественной войны она сильно пострадала, тогда пропал и оригинальный часовой механизм. Восстановили башню в 70-ых годах прошлого века. Сегодня памятник считается одной из главных достопримечательностей города, а поскольку это еще и самая высокая постройка в Кремле, то лишь редкая фотография Великого Новгорода обходится без часозвони.
|04.10.2017 16:31
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