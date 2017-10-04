



Великий Новгород принимает участников национальной программы «Моя Россия» Оксана Шведома



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В Великий Новгород приехали 90 школьников из Курска и Костромы. Все они – участники национальной программы «Моя Россия». Реализуется она с 2013-го года, но у нас проводится впервые.

На подворье Зверина монастыря курских школьников встречает новгородская ключница. Хранительница рассказывает гостям, что они находятся на территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом, здесь был женский монастырь, а название Зверин связано с тем, что находился он рядом со "зверинцем", лесом, где когда-то охотились новгородские князья. Впрочем, о том, чем еще занимались богатые и не очень новгородцы, дети смогли узнать из интерактивной экскурсии, которую для них подготовили сотрудники Дома Народного творчества. Чем славился Новгородский торг в древности и зачем к нам приезжали монархи со всего света.

На мастер-классе по грамоте дети из Курска окунулись в историю: познакомились с древней азбукой, узнали почему девочек обучали письму на дому, а мальчиков при монастырях, кто создал первую школу грамотности, а также на каком материале писали письма древние новгородцы.

Дети старательно выводили буквы на воске и бересте: кто-то писал свое имя, кто-то передавал привет родителям, а некоторые оставляли на память дарственные надписи современным новгородцам с благодарностью за гостеприимство и удивительное путешествие в историю.

За час интерактивной экскурсии участники национальной программы «Моя Россия» побывали в старинной русской избе, познакомились с гончарным делом, увидели уникальные находки новгородских археологов, раритетные кольчуги воинов, и смогли сами побыть в роли древних новгородцев.

Девочки примеряли на себя костюмы дочерей богатых новгородцев, мальчики - царские наряды. Сотни раз фотографировались на троне, с мехами и украшениями, параллельно слушая рассказы и былины экскурсоводов. В этом и есть главная задача национальной программы «Моя Россия» - дать детям возможность самим прикоснуться к истории.

За два дня, которые школьники из Костромы и Курска проведут в Великом Новгороде, они побывают в Новгородском кремле, Юрьевом и Хутынском монастырях, на объектах музея–заповедника. Попробуют новгородские расстегаи, домашний квас и, конечно, увезут с собой сувениры, которые будут напоминать о поездке и древнем духе Новгородчины. Всего в этом году Великий Новгород в рамках национальной программы «Моя Россия» примет 900 школьников из 15 регионов России. Приятно, что многие из уже посетивших наш город больше не путают нас с Нижним, и называют жителей великоновгородцами.



