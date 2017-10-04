



Депутаты областной думы внесли поправки в бюджет, которые помогут в ликвидации последствий сентябрьского урагана в Поддорье



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Депутаты областной думы сегодня рассмотрели поправки в бюджет, которые позволят перераспределить средства и увеличить резервный фонд на 15 миллионов 700 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на ликвидацию последствий урагана в Поддорье. Напомним, соответствующее распоряжение было принято вчера на заседании регионального правительства. В частности, почти 7,5 миллионов рублей на восстановление получит школа. 6 миллионов 300 тысяч направят на капитальный ремонт детского сада, 2 миллиона выделено на ремонт здания дома народного творчества. Добавим, что средства изыскиваются за счет перераспределения расходов по двум отраслям: строительство и здравоохранение.

Еще 670 тысяч рублей из резервного фонда выделят департаменту труда и соцзащиты Новгородской области, который в свою очередь направит их пострадавшим от стихии. Большего всего средств (100 тысяч рублей) получит семья, в которой в результате урагана был травмирован ребенок. Напомним, в этом доме разрушена кровля и повреждены конструктивные элементы здания. По 40 тысяч направят жителям Поддорья, в домах которых были разрушены крыши. По 20 тысяч достанется семьям, у которых пострадали конструктивные элементы зданий и хозяйственных построек. По 10 тысяч смогут получить те, у кого повреждены здания или крыши нежилых помещений, по 5 тысяч обещают выделить на ремонт пострадавших от урагана хозпостроек. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет.



