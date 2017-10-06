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|В Великом Новгороде стартовало Первенство Северо-Запада по спортивной гимнастике
В этом году побороться за призовые места приехали 60 юных спортсменов из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской областей и Карелии. Новгородскую область представляют воспитанники Манежа.
В этом году в лидеры вышли не только наши девушки, но и юноши. Это – заслуга тренеров, говорят судьи.
Многие участники соревнований занимаются гимнастикой с семи лет и являются победителями областных соревнований. В этом году жюри особо отметило спортсменов из Вологды и Архангельска. Итоги соревнований подведут завтра. Лучшие примут участие в Первенстве России, которое пройдет в ноябре в Пензе.
|06.10.2017 16:29
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