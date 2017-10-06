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|В Великом Новгороде отметили Всемирный День туризма
На праздничной церемонии сотрудникам отрасли вручили городские и областные награды. И было за что: туристический поток в области ежегодно увеличивается более чем на семь процентов, а по результатам прошлого года регион вошел в десятку лучших в России по темпам развития индустрии.
Сегодня Новгородскую область посещают почти полмиллиона гостей в год. Лидирует культурно-познавательный туризм - его доля в турпотоке составляет больше половины. Также активно развиваются рекреационный, экологический и активный виды. На церемонии отметили, что задача специалистов до 2030-ого года увеличить туристический поток еще в два раза.
|06.10.2017 16:50
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