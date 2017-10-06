



На общегородском собрании обсудили Проект Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода до 2030 года Анжелика Королева



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Проект стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода до 2030го года стал предметом обсуждения общегородского собрания, которое прошло в центре «Диалог».

Проект Стратегии – документ довольно объемный, но надо отдать должное организаторам общегородского собрания на эту тему, все 60 страниц зачитывать не стали, ограничились сжатой презентацией, пообещав уложиться минут в 15.

Теперь, собственно, краткое содержание. Стратегия состоит из двух частей: первая посвящена достижениям, вторая - перспективам. Светлое будущее Великого Новгорода расписано по четырем направлениям: развитие человеческого капитала; и экономики инновационного типа; повышение качества городской среды; развитие местного самоуправления. Это - в общем. В частном, из, что называется, кардинального, можно отметить вероятности реновации Шабровки и улицы Хутынской, и, естественно, расширения границ города за счет территорий Новгородского района.

Как, пожалуй, и все подобные бумаги, Стратегия развития Великого Новгорода пестрит словами: повышение, создание, разработка, внедрение… Без описания конкретных механизмов. И, как ни настраивал главный докладчик присутствующих, что в целеполагающем документе, обозначающем векторы развития, детали не предусмотрены, участники собрания критиковали разработчиков как раз за отсутствие конкретики. Сравнивали проект с Письмом Деду Морозу. И Декларацией о полунамерениях. Недоумевали: почему не прописано то, се, пятое, десятое. Переживали за Комбинат школьного питания, общественный транспорт, памятники культуры…

Среди прочего звучали предложения: принимать Стратегию не сейчас, а при следующих городской думе и мэре, и даже реплика: не принимать ее вовсе - мол, живем без нее уже два года и ничего. Впрочем, настаивать на последнем не стали. Стратегию, конечно, примут, возможно, уже на ближайшем заседании думы Великого Новгорода. Однако предложения в проект все еще принимаются. Теперь, правда, их придется озвучивать не с трибуны, а по адресу городского комитета по экономике.



