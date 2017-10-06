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Вопросы комфортной городской среды обсуждали в Правительстве региона


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Реализация одноименного приоритетного проекта сейчас находится на контроле президента и Общероссийского Народного фронта. По этой программе в Новгородской области сейчас приводят в порядок почти 200 дворов, парков и скверов.
На заседании межведомственной комиссии представители районов отчитывались, как идут работы. Например, в Великом Новгороде благоустройство заявленных дворов полностью завершится к началу следующей недели. А вот с парками и скверами возникли проблемы. Так, речь зашла о парке Юности. Несколько лет назад собственники торгового центра «Мармелад» вложили в его благоустройство 30 миллионов рублей. Но теперь выяснилось, что дренаж был сделан некачественно.
Качеству и срокам работ в сфере благоустройства необходимо уделять особое внимание, отметил Андрей Никитин. Реализация проекта создания комфортной городской среды в следующем году будет продолжена, поэтому имеет смысл скорректировать выделение средств районам – в зависимости от того, насколько они справились с задачей к ЭТОМУ времени. К слову, в будущем году в области планируется запустить еще одну программу, направленную на повышение качества жизни в муниципалитетах. Если она докажет свою эффективность, то участвовать в ней смогут все районы.

06.10.2017 18:38 











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