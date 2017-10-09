



К Шимскому отделению милосердия подключили природный газ Оксана Шведова



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К Шимскому отделению милосердия, где живут инвалиды и ветераны, подключили природный газ. Помогли в этом волонтеры из Москвы, которые уже несколько лет шефствуют над этим социальным учреждением. Они собрали полмиллиона рублей и помогли газифицировать здание. Без проблем, правда, не обошлось, но к холодам тепло все-таки пришло.



Подопечные отделения милосердия по привычке кутаются в зимние одеяла. Много лет от холода стариков спасали электрические батареи и теплые вещи. В здании хоть и было проведено световое отопление, мощности котла, да и батарей, не хватало. Сырость в помещении и прохладный воздух, конечно, сказывались на здоровье пожилых людей.



Сегодня обогреватели выключены, тепловые пушки тоже, в отделении милосердия тепло и сухо. Спасибо волонтерам, говорят бабушки и дедушки, помогли, сделали хороший подарок к Новому году.



Волонтеры с нами уже несколько лет, рассказывает директор отделения милосердия Виктория Глазкова. Это москвичи, приехали как-то с подарками и прониклись нашими бедами, стали помогать постоянно. Сначала решили проблему с водой, а теперь вот - с газом. А ведь еще пару лет назад воду привозили сюда в бочках, по три тонны в день.



И если с подведением воды у волонтеров проблем не было, то подключить учреждение к природному газу оказалось гораздо труднее. По телефону Лидия Раевская (главный помощник и благотворитель шимских ветеранов, и она же - известный сценарист), рассказала нам, что ей не раз пришлось приезжать в Шимск, чтобы оформить необходимые документы.



Но по словам руководителя Старорусского филиала Газпрома Георгия Романова, с которым мы также связались по телефону, подвод газа к отделению милосердия и так был сделан быстро. А то, что были расхождения с проектом и недочеты при строительстве системы – так это рабочие моменты.



Как бы там ни было, а газ у пожилых людей теперь есть. Зимой в здании будет тепло, а это главное. Кстати, среди тех, кто помог подвести голубое топливо в Шимское отделение милосердия, есть известные люди: режиссер Павел Санаев, актриса Марина Петренко, продюсер Александр Бондарев. Волонтеры обещали как-нибудь к празднику привезти их в гости.



