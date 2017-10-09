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Новгородская писательская организация отметила юбилей
Анжелика Королева
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Концертами юбилейные торжества сопровождаются нередко, однако этот, по случаю 50-летия Новгородской писательской организации, не мог не удивить. С творческими поздравлениями на сцену выходили не только образцовые коллективы и артисты, но и сами коллеги по цеху. Хотя, чего удивляться, как говорил один известный человек, тоже, между прочим, писатель: талантливый человек – талантлив во всем.

Формально днем рождения нашей писательской организации стоит считать 21 сентября. В этот день 1967 года прошло первое оргсобрание Новгородского отделения Союза писателей РСФСР. Тогда в его составе было всего шестеро поэтов и прозаиков: Василий Соколов, Леонид Воробьёв, Виталий Гарновский, Сергей Петров, Антонин Чистяков, Юрий Шамшурин. Спустя полвека это событие отмечают составом почти в 10 раз превышающим первоначальный. Сейчас на учете в региональном отделении - 57 членов Союза писателей России. При новгородской писательской организации действуют секции прозы, поэзии, художественного перевода, Школа стихосложения имени Владимира Кулагина.

Поздравить юбиляра прибыло даже первое в этих кругах лицо – исполняющий обязанности Председателя правления Союза писателей России Николай Иванов. Что, как принято говорить в таких случаях, уже само по себе – подарок.

Понятно, что подарков, поздравлений и пожеланий по случаю своего 50-летия новгородская писательская организация получила немало, так что мы, возможно, не будем оригинальны. Однако, какая фраза может быть уместнее по этому поводу, как не "Дальнейших творческих успехов". Чего и желаем.
09.10.2017 15:10 











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